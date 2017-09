Städtebau-Fördermittel? Umfeld vom Lengericher Rathaus soll schöner werden

Lengerich. Unter anderem die Verschönerung des Rathausumfeldes und die neue Beschilderung des Ortskerns möchte die Gemeinde Lengerich noch mit Zuschüssen aus der Städtebauförderung finanzieren. Dazu soll das Programm bis Ende 2020 verlängert werden.

Seit der Aufnahme der Gemeinde Lengerich in die Komponente „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ des Städtebauförderprogramms im Jahr 2008 ist nahezu der ganze Ortskern mit seiner Straßenstruktur unter Berücksichtigung einheitlicher Gestaltungskriterien und eines neuen Beleuchtungskonzeptes barrierefrei umgebaut worden.

Weitere vier Projekte

Geplant sind im Rahmen dieses Förderprogramms noch der laut Bürgermeister Gerd Wübbe „in Kürze“ startende Bau der neuen Wegeverbindung zwischen Lütemannskamp und der Mittelstraße (mit geschätzten Kosten von 391191 Euro), der 2018 geplante Ausbau Lütemannskamp (570000 Euro) sowie die Umfeldgestaltung des Rathauses (89300 Euro) und eine neue Beschilderung im Ortskern.

Förderprogramm verlängert

„Für die Umsetzung dieser Pläne benötigen wir aber noch etwas mehr Zeit“, erklärte Lengerichs Gemeindedirektor und Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Ursprünglich bis Ende 2016 laufend, später bis Ende 2018 verlängert, stimmten die Ratsmitglieder daher nun einstimmig für eine weitere Verlängerung des Städtebauförderprogrammes um weitere zwei Jahre bis Ende 2020.

Nur knappe Restmittel

„Dies ist, wenn Gründe wie in unserer Gemeinde vorliegen, derzeit recht problemlos möglich“, erklärte der Verwaltungschef auf Nachfrage unserer Redaktion. So hofft Lühn auch, für die Umgestaltung des Rathausumfeldes noch weitere Zuschüsse einwerben zu können: „Nach derzeitigem Planungsstand stehen nur noch Restmittel von gut 55000 Euro zur Verfügung. Das könnte knapp werden.“ So soll im Zuge dieser Arbeiten auch der Weg neben dem Rathaus neu gepflastert werden.

2,34 Millionen Euro Fördermittel

Bislang standen für die Umgestaltung des Ortskerns im Rahmen der Städtebauförderung insgesamt 3,759 Millionen Euro zur Verfügung – Fördermittel von 2,343 Millionen Euro, Eigenmittel der Gemeinde Lengerich von 1,171 Millionen Euro und 245000 Euro aus einem Grundstücksverkauf sowie sogenannten Ausgleichsbeiträgen.

„Hierdurch hat unsere Ortsmitte aber auch bereits eine ganz neue Aufenthaltsqualität erhalten“, freute sich Bürgermeister Wübbe über den Verlauf der bisherigen Baumaßnahmen.