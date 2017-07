Frauen in Verantwortung Grünen-Fraktionsvorsitzende Piel besucht Hof Erdtmann in Bawinkel

Bawinkel. Anja Piel, Fraktionsvorsitzende der Grünen im niedersächsischen Landtag, hat jetzt „Frauen in Verantwortung“ besucht. Im Emsland hat sie am Station auf ihrer Sommertour gemacht und hat das Unternehmen Taurus Weidefleisch in Bawinkel sowie den Internationalen Kulturverein von Frauen für Frauen in Lingen aufgesucht.

Der Vorschlag für diese beiden Stationen kam von Birgit Kemmer. „Es war mir eine Herzensangelegenheit, Anja Piel Taurus Weidefleisch vorzustellen“, unterstrich die Kreisvorsitzende der emsländischen Grünen. Sie selber kenne den Betrieb und die Arbeit von Imke Erdtmann recht gut und kaufe dort mit Überzeugung ein. Die Produkte von Taurus Weidefleisch stammen von eigenen Highland- und Galloway-Rindern sowie einer Kreuzung aus Bentheimer Land- und Duroc-Schwein, die Imke Erdtmann in Freilandhaltung hält.

Trend zu regionalen und Bioprodukten

Gegründet worden ist der Betrieb, der seine Fleischerzeugnisse im eigenen Hofladen, bei weiteren regionalen Hofläden sowie in einigen Restaurants vermarktet, 2009 von der Oberthür-Erdtmann GBR. Seither wachse der Kundenstamm stetig. „Ich habe Imke Erdtmann und ihre Produkte über eine Freundin kennengelernt“. Dass Erdtmann und ihre Mitarbeiter voll im Trend liegen, bestätigt Piel. „Es gibt definitiv einen Trend zu regionalen und Bioprodukten. Ich beobachte auch eine steigende Anzahl von Vegetariern, Veganern oder Konsumenten, die auf die Herkunft des Fleisches achten“. „Ja, so ist es. Unsere Kunden fragen durchaus, wie die Situation auf dem Schlachthof ist, denn sie sehen sich hierbei in sozialer Verantwortung“, stimmt Erdtmann dem zu.

Nur wenige Frauen in der Viehhaltung

Was das Unternehmen von Erdtmann ausmacht, ist neben der Freilandhaltung der Tiere die Tatsache, dass sie als Frau einen neuen landwirtschaftlichen Betrieb gegründet hat. „Es gibt nur wenige Frauen in der Viehhaltung, und zumeist werden Höfe vererbt“. Damit besetze sie eine Nische bzw. betrete Neuland, findet die Landtagsabgeordnete. Dies sei jedoch nicht immer leicht. „Ich habe niemanden, der mir den Rücken stärkt. Natürlich stehen meine Mitarbeiter zu mir, aber meine Entscheidungen muss ich alleine treffen“, betont die Taurus-Geschäftsführerin. Die Rollenverteilung in der Landwirtschaft sei zudem noch recht traditionell, so die Erfahrung. Gerade deshalb finde Piel es stark, dass es eine Frau geschafft habe, in so einem Markt Fuß zu fassen. „Ich bewundere das“.

Intensiver Austausch

Im Anschluss informierte sich die Grüne Landtagsabgeordnete über den Internationalen Kulturverein. „Wir hatten beim Kulturverein einen intensiven Austausch über Kunst, Kultur, Netzwerke und Frauen in Verantwortung. Die Biografien meiner Gesprächspartnerinnen waren allesamt inspirierend, und alle haben die Erfahrung gemacht, dass man gemeinsam und vereinsübergreifend sehr viel mehr erreichen kann. Diese Power, diese Energie kann man nicht politisch anschieben, man kann sie aber politisch begleiten. Auch aus diesem Grund freue ich mich auf einen baldigen ‚Gegenbesuch‘ im Landtag“, resümierte sie beim Abschied in Lingen.