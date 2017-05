Sandsteinplatten in Lengerich gestohlen MEC öffnen

Die Polizei erbittet Hinweise, um den Einbruch aufklären zu können. Foto Ludger Jungeblut

pm Lengerich. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag , 29. Mai 2017, hochwertige Sandsteinplatten von einem Firmengelände an der Straße „Im Depot“ in Lengerich gestohlen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hat das Diebesgut einen Wert von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05904/1770 bei der Polizei Freren zu melden. Weitere Berichte aus Lengerich finden Sie unter www.noz.de/lokales/lengerich