In der Samtgemeinde Lengerich halten sich derzeit 56 Flüchtlinge aus der Ukraine auf, die sich bei der Verwaltung gemeldet haben. FOTO: HANNIBAL HANSCHKE Wohnraum insgesamt knapp 56 ukrainische Flüchtlinge in der Samtgemeinde Lengerich gemeldet Von Ludger Jungeblut | 05.04.2022, 18:07 Uhr

Die Hilfsbereitschaft für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, ist in der Samtgemeinde Lengerich groß. Für Flüchtlinge aus anderen Nationen ist das Angebot an Wohnraum allerdings knapp.