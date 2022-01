Feuer in Lengerich: Gabelstapler brennt aus

Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Lengerich ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel

Michael Gründel

Lengerich. Feuer in Lengerich im Emsland: Am frühen Samstagmorgen brannte ein Gabelstapler komplett aus. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Um 5.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz auf einem Parkplatz an der Straße Tannenkämpe in Lengerich alarmiert. Polizeiangaben zufolge war aus bisher ungeklärter Ursache ein Gabelstapler in Brand geraten. Der Gabelstapler wa