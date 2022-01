Nicht nur für seine Stute "Mücke" fertigt Jürgen Kolodziej Arbeitsgerät nach Maß: Seine Ortscheite können auch zum Schlittenziehen genutzt werden.

Carl Hesebeck

Lengerich. Ob Holz aus dem Wald oder die gesellige Runde auf dem Schlitten durch den Schnee: Pferde können eine Menge ziehen. Damit den Tieren das leicht fällt, fertigt der Emsländer Lukas Kolodziej Ortscheite

Wenn „Mücke“ mit ihrer Arbeit beginnt, spannt sie ihre Brustmuskulatur an und hängt sich voll ins Geschirr. Die viereinhalbjährige Stute ist ein Polnisches Kaltblut und „Rückepferd in Ausbildung“. Sie soll also einmal dazu eingesetzt werden