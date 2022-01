Feuer gelegt haben Unbekannte hinter den Umkleiden am Sportplatz in Lengerich. In jüngster Zeit kommt es am und im Bürgerpark wieder verstärkt zu Fällen von Vandalismus.

Feuerwehr Lengerich

Lengerich. Die Fälle von Vandalismus am und im Bürgerpark in Lengerich häufen sich. Nachbarn verhinderten am Montag Schlimmeres bei einer Brandstiftung. Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn ist sauer: "So etwas geht gar nicht."

Immer mal wieder ist es in den vergangenen Jahren in Lengerich zu Fällen von Vandalismus gekommen. Vor allem an den Schulen, am Busbahnhof oder aber im erst jüngst neu gestalteten Bürgerpark mit seinen zahlreichen Freizeitangebote