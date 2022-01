Brandstiftung in Lengerich: Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr musste ein Vereinsheim in Lengerich löschen, das in Brand gesteckt worden war.

Symbolfoto: Michael Gründel

Lengerich. Nach einer Brandstiftung auf einem Sportgelände an der Eichenallee am Montagabend in Lengerich sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 20.45 Uhr zum Feuer. Bislang unbekannte Täter setzten einen alten Kühlschrank auf der Rückseite eines Vereinsgebäudes in Brand. Das Gebäude wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer