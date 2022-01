Als das Impfzentrum in Lengerich am Dienstag um 9.30 Uhr in Betrieb genommen wurde, bildete sich vor der eine Schlange an Bürgern. (Symbolfoto)

Julian Stratenschulte/dpa

Lengerich. Seit Dienstag gibt es in Lengerich im Emsland ein Impfzentrum. Das Interesse nach einer Impfung gegen Corona ist groß.

Als das Impfzentrum in Lengerich um 9.30 Uhr in Betrieb genommen wurde, bildete sich vor der Tür eine Schlange an Bürgern. Inmitten der Wartenden war Samtgemeindebürgermeister Michael Lühn zu finden. Am Dienstag wollte er sich zum dritten M