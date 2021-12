Übernimmt in der Samtgemeinde Lengerich künftig die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten: Die 33-jährige Rechtsanwältin Sabrina Lindwehr.

Carsten van Bevern

Lengerich/Lingen. Die Gleichstellung von Mann und Frau soll im Alltag selbstverständlich sein. Dafür, dass dies in der Samtgemeinde Lengerich zukünftig so ist, will sich Sabrina Lindwerth als neue Gleichstellungsbeauftragte einsetzen.

In ihrem Beruf als Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht war Sabrina Lindwehr schon häufiger mit dem Thema Ungleichbehandlung konfrontiert. Und das, obschon die Gleichberechtigung schon in der Verfassung der Bundesrepubl