Mobiles Impfteam kommt: Kurzfristige Corona-Impfaktion in Lengerich

Sich ohne Termin impfen lassen? Dies ist am Mittwoch, 15. Dezember, in der Gemeinde Lengerich möglich. Möglich sind an diesem Tag Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. (Symbolfoto)

Fabian Sommer/dpa

Lengerich. Erst-, Zweit- sowie Auffrischungsimpfungen ("Booster") sind am Mittwoch ohne vorherige Terminvergabe in Lengerich möglich. Dazu kommt ein Impfteam des Landkreises in die Gemeinde.

Durch solche dezentralen Impfaktionen sollen die Praxen der niedergelassen Ärzte mit dem Ziel einer möglichst hohen Zahl an Grundimmunisierungen und Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus unterstützt werden.Dazu wird ein vom