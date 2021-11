Wunschbaum in Lengerich am ersten Tag schon fast leergeräumt

39 Wünsche von Kindern (rote Sterne) und fünf von Senioren (blaue Sterne) aus der Samtgemeinde Lengerich hängen am Wunschbaum im Rathausfoyer in Lengerich.

Samtgemeinde Lengerich

Lengerich. Zum sechsten Mal gibt es 2021 einen Wunschbaum in der Samtgemeinde Lengerich. Auf 39 Sternen stehen am Baum im Rathausfoyer Wünsche von sozial benachteiligten Kindern und auf 15 die von zumeist einsamen Senioren.

Der Bedarf an kleinen Aufmerksamkeiten wächst dabei auch in der Samtgemeinde Lengerich: Hangen am Wunschbaum im Jahr 2020 noch 32 Sterne für die Wünsche von sozial benachteiligten Kindern und Senioren, die über nur geringe finanzi