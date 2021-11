Begehbarer Adventskalender in Bawinkel statt Weihnachtsmarkt

Einen traditionellen Weihnachtsmarkt wird es 2021 in der Samtgemeinde Lengerich nach der Absage des Marktes in Wettrup nicht geben. Ein "begehbarer Adventskalenderkalender" ist aber in Bawinkel geplant.

Philipp von Ditfurth/dpa

In der Samtgemeinde Lengerich mit seinen Mitgliedsgemeinden Bawinkel, Gersten, Handrup, Lengerich, Langen und Wettrup wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Samtgemeinde Lengerich