Kein Geld in der Kasse - Asia-Imbiss in Lengerich will für Räuber kochen

Zwei Männer überfallen einen Imbiss in Lengerich. Die Polizei sucht Zeugen.

Rene Ruprecht/dpa

Lengerich. Beinahe gastfreundlich wurden die zwei maskierten Räuber behandelt, als sie in einen Lengericher Imbiss kamen. Mangels Geld boten die Angestellten den Tätern eine Mahlzeit.

Angestellte in einem Asia-Imbiss in Lengerich (Nordrhein-Westfalen) haben zwei bewaffneten Räubern angeboten, für sie zu kochen - weil sie kein Geld mehr in der Kasse hatten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Angebot von den m