Hans-Peter Langels ist neuer Bürgermeister in Bawinkel

Hans-Peter langels (Mitte) ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Bawinkel. Zu seinem Stellvertreter wurde Michael Feldker (links) und zum Verwaltungsvertreter Andreas Strieker gewählt.

Gemeinde Bawinkel

Bawinkel. Der Landwirt Hans-Peter Langels ist ein Urgestein in der Bawinkeler Politik. Jetzt ist er einstimmig zum neuen Bürgermeister gewählt worden. In den Fokus nehmen will er vor allem die Entwicklung von Bauland.

Mit 37 Jahren ist "Piet" Langels vor 25 Jahren erstmals sowohl in den Gemeinderat Bawinkel als auch in den Lengericher Samtgemeinderat gewählt worden. In den vergangenen zehn Jahren war der "Vollblut"-Kommunalpolitiker bereits Ste