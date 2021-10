31-Jähiger bei Unfall in Wettrup schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Haselünner Straße in Wettrup wurde ein Mann in seinem Auto eingequetscht.

Hermann Bojer

Wettrup. Auf der Haselünner Straße in Wettrup ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus eingeflogen.

Nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort war der 31-jährige Fahrzeugführer gegen 16.54 Uhr auf der Haselünner Straße in Richtung B402 unterwegs, als er in einer Linkskurve an der Straße Kleinbahndamm nach rechts abdriftete.Das Fahrzeug dreht