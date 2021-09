Der Kinderbetreuungsbedarf wächst: Zwei neue Gruppen sollen in der Kita St. Benedikt eingerichtet werden. Dazu sollen die angrenzenden Räume (rechts) genutzt werden, die bislang als Pfarrheim und Pfarrbücherei genutzt werden.

Carsten van Bevern

Lengerich. Erst 2018/19 hat es in der Kitalandschaft in der Samtgemeinde Lengerich große Veränderungen gegeben. Nun steht fest: Die Kita in Lengerich muss nochmals erweitert werden.

Es ist damit erst wenige Jahre her, dass sich im Krippenbereich, also der Kinder bis zum Alter von drei Jahren, in Lengerich ein steigender Betreuungsbedarf abzeichnete: So ist in der Lengericher Kita zum Kitajahr 2018/19 eine Regel- in ein