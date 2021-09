Saller See in Lengerich soll für Ausflüge wieder interessant werden

Idyllisch ist er ja, der zwischen Lengerich und Freren gelegene Saller See. Viele touristische Angebote sind aber nicht vorhanden oder aber verwaist wie die Minigolfanlage am ebenfalls verwaisten Kiosk.

Carsten van Bevern

Lengerich. Idyllisch und ruhig liegt er zwischen Freren und Lengerich: der Saller See. Für einige Besucher aber etwas zu ruhig. Das soll sich nun ändern und die touristischen Angebote in dem Erholungsgebiet ausgebaut werden.

In den 1970er-Jahren ist der See als künstliches Gewässer angelegt worden. Rund sieben Hektar ist er groß - ein Hektar entspricht dabei ungefähr der Größe eines Fußballfeldes. Ein knapp 1,3 Kilometer langer Rundweg um den Saller See, an dem