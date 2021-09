Der VW Beetle drehte sich und kam im Seitenraum zum Stehen.

Hermann Bojer

Osnabrück. Bei einem Unfall in Lengerich sind am späten Sonntagnachmittag drei Personen verletzt worden, eine davon lebensgefährlich. Zwei Autos waren zusammengestoßen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Frerener Straße in Lengerich in Höhe des Campingplatzes Saller See. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 78-jähriger Autofahrer mit seinem VW Beetle die Straße Sudderweh un