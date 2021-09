Gemeinde Wettrup erstrahlt in neuem LED-Licht

Moderne, auf LED-Technik umgerüstete Leuchten erhellen ab sofort den Ortskern von Wettrup und die Bushaltestellen in der kleinen Gemeinde.

Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wettrup. Energieeffiziente LED-Lampen lassen in Wettrup die Straßen rund um die Kirche St. Antonius und Alte Schule in neuem Licht erstrahlen. Rund 7000 Kilowattstunden Strom will die Gemeinde damit künftig pro Jahr einsparen.

Knapp 14.000 Kilowattstunden Strom verbrauchen die 40 im Ortskern und an den Bushaltestellen in Wettrup stehenden Leuchten pro Jahr. Bislang. Rund die Hälfte des Verbrauchs und damit auch der Kosten sowie des Kohlendioxidausstoßes