Acht Wohnungen statt Spielhalle im ehemaligen Edeka in Bawinkel

Die acht Wohnungen im Erdgeschoss des Gebäudes an der Haselünner Straße 14 in Bawinkel sind nahezu fertiggestellt. Hans-Josef Rotermann (links) und Johannes Lohmöller stellten das Projekt jetzt vor.

Carsten van Bevern

Bawinkel. Die acht neuen Wohnungen an der Haselünner Straße 14 (B213) in Bawinkel sind fast fertig. Entstanden sind sie in den Räumen des ehemaligen Edeka-Marktes. Viele Bawinkeler hatten den Einzug einer Spielothek befürchtet.

Zwischen 70 und 100 Quadratmeter groß sind die barrierefreien Wohnungen, deren Zuschnitte schon ebenso gut erkennbar sind wie die Flächen für die jeweils geplanten Terrassen und kleinen Gärten.Das 1994 fertiggestellte und damit noch re