Für die stetig wachsende Zahl von E-Bikes wird ein dichtes Netz an entsprechenden Ladestationen benötigt. Jetzt ist auch in der kleinen südemsländischen Gemeinde Wettrup eine solche in Betrieb gegangen - hier eine Station in Sachsen-Anhalt.

Christophe Gateau/dpa

Wettrup. In Deutschland werden immer mehr E-Bikes verkauft. Parallel dazu wächst auch an touristisch interessanten Orten das Netz an Ladestationen. Auch am Gemeindehaus in Wettrup können Akkus jetzt wieder aufgefrischt werden.

Knapp zwei Millionen E-Bikes sind laut einer aktuellen Studie des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) 2020 in Deutschland verlauft worden – 43 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt ist die Zahl der E-Bikes damit auf 7,1 Millionen gestieg