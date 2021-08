Lennard Kleine Niesse musste seine Weltreise kurz unterbrechen, doch am 24. August geht es weiter nach Costa Rica.

Dominik Lapp

Lienen/Lengerich. Im März ist Lennard Kleine Niesse aufgebrochen, um innerhalb mehrerer Jahre alle 195 Länder der Erde zu bereisen. Nun ist er nach nur vier Monaten wieder zurück in Deutschland. Warum, was er erlebt hat und wann er seine Weltreise fortsetzt, hat er uns in Osnabrück erzählt.

„Ich bin aus zwei Gründen wieder in Deutschland“, erklärt Lennard Kleine Niesse, als wir ihn in Osnabrück treffen. „Zum einen musste ich dringend etwas Papierkram erledigen, was ich aus der Ferne nicht konnte, zum anderen wollte ich meine F