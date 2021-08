FDP verdoppelt Kandidatenzahl in der Samtgemeinde Lengerich

Sieben Kandidaten für die Gremien in der Samtgemeinde Lengerich schickt die FDP ins Wahlrennen.

FDP

Lengerich. Mit sieben Kandidaten tritt die FDP in der Samtgemeinde Lengerich bei der Kommunalwahl am 12. September an.

Damit haben die Freien Demokraten im Vergleich zur letzten Wahl im Jahr 2016 die Bewerberanzahl mehr als verdoppelt. Derzeit ist die FDP mit Norbert Brüggemann (Samtgemeinderat Lengerich, Gemeinderat Gersten), Norbert Schmidt (Gemeinderat G