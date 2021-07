Das sind die Kandidaten der CDU in Gersten

Elf Sitze gibt es im Gemeinderat Gersten - und mit elf Kandidaten tritt die örtliche CDU bei der Kommunalwahl 2021 auch an.

CDU Gersten

Gersten. Mit neun Kandidaten geht der CDU-Ortsverband Gersten in die Kommunalwahl 2021. Angeführt wird die Liste von Bürgermeister Karl Köbbe und dessen Stellvertreter Hermann Beestermöller.

Für die Kommunalwahl am 12. September hat die CDU in Gersten jetzt ihre Kandidatenliste verabschiedet. Mehrere aktuelle Ratsmitglieder werden in diesem Jahr nicht wieder kandidieren, darunter Veronika Keeve, Annemarie Kleine und H