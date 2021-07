Seit 75 Jahren gibt es in Handrup professionellen Brandschutz

Eine besondere Ehrung für ein besonderes Jubiläum: Hans Triphaus ist seit der Gründung vor 75 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Handrup. Lengerichs Gemeindebrandmeister Michael Moss überreichte dafür eine goldene Ehrenmedaille.

Freiwillige Feuerwehr Handrup

Handrup. Mit einer Handhebelpumpe fing es 1890 an. Seit 1946 und damit seit 75 Jahren gibt es in Handrup auch eine professionelle Freiwillige Feuerwehr. Hans Triphaus ist von Anfang an dabei und jetzt besonders geehrt worden.

„Die heute hier geehrten Feuerwehrmitglieder und besonders Johannes-Hans Triphaus haben uns jüngere Feuerwehrkameradinnen und Kameraden nachhaltig geprägt.“ Mit diesen Worten lobte Lengerichs Gemeindebrandmeister Michael Moss bei