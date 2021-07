Familienvater, im Job gefordert - und Chef der SPD in Lengerich

Frank Surmann: 39 Jahre jung, zweifacher Familienvater, anspruchsvoller Job - und nun auch Vorsitzender der SPD in Lengerich.

Carsten van Bevern

Bawinkel. Frank Surmann ist 39 Jahre alt, Vater von zwei kleinen Kindern, im Job gefordert - und neuer SPD-Vorsitzender in der Samtgemeinde Lengerich. Warum tut man sich das an, gerade in einer von der CDU dominierten Region?

Als 18-Jähriger hat Frank Surmann sich auch noch nicht vorstellen können, einmal Mitglied der SPD zu sein. "Ich bin in Bawinkel geboren. Und als durchaus an Politik interessierter Jugendlicher wächst man im Emsland in einem CDU-Um