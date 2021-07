2023 baureif? 35 neue Baugrundstücke am Bramweg in Bawinkel

Bauwilligen kann die Gemeinde Bawinkel derzeit keine Grundstücke mehr anbieten - deshalb ist nun ein neues Baugebiet ausgewiesen worden.

dpa

Bawinkel. Baugrund ist in Bawinkel begehrt. In einem neuen Baugebiet am Bramweg sollen daher ab 2023 in direkter Nachbarschaft zum geplanten Kita-Neubau 35 weitere Grundstücke zur Verfügung stehen.

Die derzeit noch landwirtschaftlich genutzte rund vier Hektar große Fläche liegt am Bramweg zwischen den Tennisplätzen und dem so genannten „Sportplatz IV“. Direkt benachbart wird die neue Drei-Gruppen-Kindertagesstätte entstehen; im b