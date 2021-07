Schwer verletzt wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall in Lengerich.

Friso Gentsch

Lengerich. Ein 15-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Lengerich schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagabend auf der Straße Am Steinkamp. Der Jugendliche war den Angaben zufolge kurz nach 18 Uhr mit einem Motorroller auf dem Gehweg im Bereich der Haltestelle am dortige