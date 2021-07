Weil die Arbeiten an der Oberschule Lengerich sehr umfangreich sind, sind sie verschoben worden.

Heinz Krüssel

Lengerich. An den Schulen der Samtgemeinde Lengerich wird der Digitalpakt vorangetrieben. Dazu wurden entsprechende Beschlüsse in der Ratssitzung gefasst.

Die Umsetzung des Digitalpaktes in den Schulen der Samtgemeinde Lengerich schreitet weiter voran. Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn hat die Mitglieder in der Ratssitzung am Donnerstag im Saal Schrichte in Wettrup informiert.