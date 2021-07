Auto brennt am Dienstagabend in Bawinkel aus

In Bawinkel ist am Dienstagabend ein Pritschenwagen ausgebrannt, Personen wurden nach Angaben der Polizei dabei nicht verletzt.

dpa/Friso Gentsch

Bawinkel. In Bawinkel ist am Dienstagabend, 6. Juli, ein Auto in Brand geraten. Personen sind dabei nicht verletzt worden.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist am Dienstag gegen 20.45 Uhr an der Lingener Straße in Bawinkel ein Auto in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei ist dabei der Innenraum des Pritschenwagens durch das Feuer vollständig ze