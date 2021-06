Langen. Mit neun Kandidaten geht der CDU-Ortsverband Langen in die Kommunalwahl 2021. Angeführt wird die Liste von Bürgermeister Franz Uhlenberg. Nicht wieder kandidieren wird unter anderem seine Stellvertreterin Gisela Roelfes.

Für die kommende Kommunalwahl am 12. September 2021 hat die CDU in Langen jetzt ihre Kandidatenliste verabschiedet. Vier der neun Bewerber sind bereits Mitglied im aktuellen Gemeinderat, fünf Kandidaten konnte das Team CDU neu als Kandidat gewinnen.

Fünf neue Kandidaten

„Wir freuen uns sehr, dass wir fünf neue Kandidaten für die CDU gewinnen konnten. Ehrenamt ist keine Selbstverständlichkeit und zeigt das tolle Engagement verdeutlicht auch die Dynamik in der Gemeinde Langen. Darauf kann man stolz sein“, wird Bürgermeister Uhlenberg in einer Mitteilung des CDU-Ortsverbandes zitiert.

Vor allem auch über den Zuwachs bei den Kandidatinnen freue man sich sehr - nicht wieder kandidieren wird aber die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Roelfes. "Für Langen haben wir eine ausgewogene Mischung an Kandidaten gefunden, die die nächsten fünf Jahre die Entwicklungen im Dorf tatkräftig unterstützen möchten", sagte Uhlenberg.

"Fraktionsübergreifend viel bewegt"

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode sei fraktionsübergreifend in Langen viel bewegt worden. So bilden aktuell zehn Personen den Gemeinderat - neben acht Mitgliedern der CDU gibt es je einen Kommunalpolitiker der FDP und der SPD.

Unter dem Motto „in Langen – für Langen – #gemeinsam für Langen“ möchte die CDU Langen gemeinsam die positive Entwicklung des Dorfes weiter vorantreiben. Uhlenberg: "Wir wollen, dass in Langen gemeinschaftliche Aktivität für Jung und Alt weiter großgeschrieben wird."

Vor allem der Nachwuchs und die Familien sollen weiter in den Fokus gerückt werden. „Daran arbeiten wir täglich und das spornt uns an, für die nächsten fünf Jahre gemeinschaftlich anzutreten“, erklärte die CDU.

CDU Gersten

Neun Kandidaten werden in langen für ein Mandat im Gemeinderat und vier für einen Sitz im Samtgemeinderat Lengerich kandidieren. Für den Kreistag unterstützt die Langener CDU Hermann Beestermöller aus der Nachbargemeinde Gersten als Kandidaten. "Wir freuen uns über seine erneute Kandidatur und begrüßen sein Engagement auch für die Gemeinde Langen sehr", heißt es abschließend in der Mitteilung.