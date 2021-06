100 Jahre Kloster: Aus dem kleinen Handrup im Emsland in die Welt hinaus

Coronabedingt fiel der Festakt zur vor 100 Jahren erfolgten Grundsteinlegung für das Kloster Handrup kleiner aus als ursprünglich geplant. Der Festakt wurde aber per Livestream übertragen.

Carsten van Bevern

Handrup. Coronabedingt mit Abstand und wenig Gästen ist feierlich an einen besonderen Tag gedacht worden: Vor 100 Jahren ist der Grundstein für das Kloster Handrup und das angeschlossene heutige Gymnasium Leoninum gelegt worden.

Fährt man von Lengerich aus über Handrup in Richtung Fürstenau taucht kurz vor der B402 auf der rechten Seite in nahezu freier Landschaft plötzlich ein mächtiges wie imposantes Gebäude aus. Ein wenig erinnert es an Hogwarts, die Zauberschul