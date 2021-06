Neubau in Bawinkel: Reichen die Betreuungsplätze bis zum Kitajahr 2023/24?

Gut ausgelastet sind derzeit auch die Kitas in der Samtgemeinde Lengerich. Es gibt aber auch aktuell noch frei Plätze sowohl im Kita- als auch im Krippenbereich.

Jörg Carstensen/dpa

Bawinkel. Ab 2023 soll eine zweite Kita die Betreuungssituation in Bawinkel entlasten. Wohin mit Kindern, die bis dahin keinen Platz am Prinzenweg bekommen? Die Samtgemeinde gibt sich in Bezug auf Lösungen zuversichtlich.

Im südlichen Emsland investieren die Kommunen seit einigen Jahren viel Geld in ihre Kindertagesstätten. Bestehende Kitas werden erweitert oder es werden auch neue Einrichtungen gebaut. Trotzdem sind die meisten Kitas nahezu komplett ausgela