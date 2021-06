34 Jahre Diakon in Bawinkel: Manchmal hielt Franz-Georg Krummen "nur" eine Hand

Nach 34 Jahren segensreichen Wirkens wurde Franz-Georg Krummen als Diakon der Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel ehrenvoll in den Ruhestand verabschiedet.

Anne Bremenkamp

Bawinkel. 34 Jahre lang hat Franz-Georg Krummen in Bawinkel als Diakon gewirkt. „Ich bin immer auf offene Türen, Ohren und Herzen gestoßen", sagt der 75-Jährige, der nun Abschied nahm – und manches Mal nur eine Hand halten musste.

Der gebürtige Bawinkeler Franz-Georg Krummen war schon in jungen Jahren aktiv in der kirchlichen Jugendarbeit. Anfang der 70er Jahre sprach ihn der damalige Pfarrer Jansen an, ob er nicht auch Kommunionhelfer werden wolle.„Aus die