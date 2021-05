Einsatz in Lengerich: Nicht Haus, sondern Wäschetrockner brennt

Der Trockner wurde aus dem Haus gebracht.

Marco Schlösser

Lengerich. Ein Haus sollte brennen, letztlich war es ein Wäschetrockner: Die Feuerwehr in Lengerich war am Freitagnachmittag in der Eichenallee im Einsatz.

Die Feuerwehr Lengerich wurde gegen 16 Uhr zu einem brennenden Haus in die Eichenallee nach Lengerich gerufen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. 33 Einsatzkräfte rückten in vier Fahrzeugen an. Vor Ort angekommen stellte sich heraus,