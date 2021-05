Das sind die Kandidaten der CDU in Bawinkel

Coronabedingt nominierte die CDU Bawinkel ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen auf dem örtlichen Sportgelände. 15 Personen kandidieren alleine für den neuen Gemeinderat.

CDU/Björn Roth

Bawinkel. Für die Kommunalwahl 2021 hat der CDU-Ortsverband Bawinkel coronabedingt auf dem Sportplatz seine Bewerberlisten verabschiedet. Nicht wieder kandidieren wird unter anderem der langjährige Bürgermeister Adolf Böcker.

Aus 13 Personen besteht aktuell der Gemeinderat in Bawinkel - elf Ratsmitglieder gehören der CDU und zwei der SPD an. Darunter sind aktuell drei Frauen. Und diese Zahl könnte nach der Kommunalwahl am 12. September zumindest leicht