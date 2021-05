Freigegeben wurde der ausgebaute Radwegeabschnitt zwischen Bawinkel und Langen durch (von links) Matthias Lühn, Franz Uhlenberg, Bernd-Carsten Hiebing, Adolf Böcker, Marc-André Burgdorf und Detlef Tieke.

Heinz Krüssel

Lengerich. Passend zum nahenden Sommer wurde ein Bauprojekt von Bawinkel und Langen jetzt vollendet. Der etwa sieben Kilometer lange Radwegeabschnitt zwischen den Gemeinden ist jetzt gut befahrbar und verkehrssicher.

Auf rund 850.000 Euro belaufen sich die Kosten für den neuen Radweg in der Samtgemeinde Lengerich entlang der Langener Straße (Kreisstraße 325) von der Bundestraße 213 in Bawinkel bis zum Kreisverkehrsplatz an der Landesstraße 60 im Langene