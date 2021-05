Führt Wasserförderung in Lengerich zu Schäden an Gebäuden und Umwelt?

Mit mehreren großen Schildern macht die AG Unser Wasser Lengerich-Handrup seit vielen Jahren darauf aufmerksam, dass sie die vom Wasserverband Lingener Land dort geplante Grundwasserförderung ablehnt.

Carsten van Bevern

Lengerich. Risse in Gebäuden, an Wasserarmut leidende Bäume: Sind die Pumpversuche des Wasserverbandes Lingener Land daran schuld? Die AG Unser Wasser befürchtet dies, Wasserverband und Kreis weisen das zurück.

Den Buchen am Rand des kleinen Wäldchens am verpachteten Ackerland vom Hof Mönster geht es nicht gut. "Ein Baum ist bereits tot, an anderen ist die Rinde stellenweise aufgeplatzt. Der Grund? Unsere Messungen haben ergeben, dass auch hier in