Luftwaffe fliegt in Höhe von 170 Metern über der Samtgemeinde Lengerich

Eine Transall der Luftwaffe im Anflug auf den Fliegerhorst Hohn bei Rendsburg.

Archiv/Jan Schönstedt

Lengerich. Eine ungewöhnliche Beobachtung haben Menschen am Freitag, 30. April, kurz nach 10 Uhr in der Samtgemeinde Lengerich gemacht. Denn es war keine kleine Sportmaschine, die dort in niedriger Höhe über ihren Köpfen flog.

Eine Nachfrage unserer Redaktion beim Luftfahrtamt der Bundeswehr hat jetzt Klarheit gebracht. "Beim beobachteten Flugbetrieb handelte es sich um ein Luftfahrzeug der Bundeswehr vom Typ Transall C-160", erklärte ein Sprecher des Luftfahrtam