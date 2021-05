Junge Frau nach Sturz bei Ramings Mühle in Lengerich schwer verletzt

Im Wald neben Ramings Mühle in Lengerich ist am Sonntag eine junge Frau schwer gestürzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Freiwillige Feuerwehr Lengerich

Lengerich. Bei einem Sturz im Wald bei Ramings Mühle in Lengerich hat sich eine junge Frau am Sonntagnachmittag so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Nicht nur in Nordlohne musste am Sonntag, 2. Mai, ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden. Dort hatte sich eine 33-jährige Frau aus Lingen bei einem Sturz mit dem Mountainbike schwere Verletzungen zugezogen.Auch in Lengerich musste