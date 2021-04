Rollerfahrer in Lengerich schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Sallerweg in Freren.

Friso Gentsch

Lengerich. Die Polizei in Freren sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagnachmittag auf dem Sallerweg in Lengerich ein 38-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Den Angaben der Polizei zufolge war der Rollerfahrer gegen 16 Uhr in Richtung Lengerich unterwegs, als in Höhe einer dortigen Bushaltestelle ein bislang unbekannter Radfahrer auf die Straße fuhr. Um eine Kollision zu verhindern, bremst