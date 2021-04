Widerstand gegen Wasser-Pumpversuche in Lengerich-Handrup

Wird die in Teilen mehr als 1000 Jahre alte evangelische Kirche in Lengerich durch die laufenden Wasser-Pumpversuche beschädigt? Zumindest bröckelt aktuell Putz von der Nordwand, Risse gibt es bereits.

Carsten van Bevern

Lengerich. Der Wasserverband Lingener Land will in Lengerich-Handrup mehr Wasser fördern. Die Pumpversuche sind aber umstritten: In beiden Lengericher Kirchen gibt es Risse - im evangelischen Gotteshaus bröckelt Putz von der Nordwand.

"Wir befürchten, dass unsere schöne und historisch wertvolle Kirche durch die Pumpversuche Schaden nimmt," erklärt die Pastorin der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Lengerich, Frauke Schaefer, jetzt bei einem Rundgang durch die mehr