Darum ist der Leiter des Gymnasiums in Handrup für ein Corona-Abi mit Klausuren

Abiturprüfung in einer Turnhalle in Jena: Ähnlich wird es auch demnächst im Gymnasium Leoninum in Handrup aussehen.

Bodo Schackow/dpa

Lengerich. 131 junge Leute auf dem Gymnasium Leoninum in Handrup bereiten sich in diesen Tagen und Wochen auf das Abitur vor. Zur Forderung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Abiprüfungen wegen der Corona-Pandemie notfalls ausfallen zu lassen, hat Schulleiter Franz-Josef Hanneken eine klare Meinung.

Die Gewerkschaft fordert, wegen der Corona-Pandemie die Abiturprüfungen in diesem Jahr notfalls ausfallen zu lassen. "Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch ansteigen, wie die dritte Welle in anderen europäischen Nachbarsta