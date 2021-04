Alles neu in der Fleischerei Gerken nach dem Schwelbrand Mitte Dezember. Darüber freuen sich (von links) die Verkäuferinnen Kathrin Stankowiak und Franzi Lücke sowie Maria und Klaus Gerken.

Carsten van Bevern

Bawinkel. Ein Schwelbrand zerstörte im Dezember den Verkaufsraum der Fleischerei Gerken in Bawinkel. Das Ende für einen Traditionsbetrieb? Mitnichten: Nach knapp vier Monaten wurde nach Sanierung wieder eröffnet.

"Gebäudebrand in einer Fleischerei." So hieß es am 5. Dezember gegen 16.40 Uhr in der Alarmierung der Feuerwehr Bawinkel und der Polizei. Einsatzort: Kirchstraße 2. Damit war den Einsatzkräften klar: Es geht zur traditionsreichen Fleis