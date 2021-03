Kurzschluss im Dieselstapler: Feuer in Lagerhalle in Lengerich

Zu einem Einsatz in die Tannenkämpe rückten am Samstagmittag die Feuerwehren aus Lengerich und Langen aus.

Symbolfoto: Daniel Bockwoldt / dpa

Lengerich . Dichter Rauch drang am Samstagmittag aus einer Lagerhalle an der Tannenkämpe in Lengerich. Ein Dieselstapler hatte sich selbst entzündet und ein Anrücken der Feuerwehr erforderlich gemacht.

Mit 55 Kameraden rückten die Feuerwehren aus Lengerich und Langen am Samstagmittag zum Einsatzort aus. Wie Gemeindebrandmeister Michael Moss auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, habe sich der Stapler vermutlich aufgrund eines Kurzschluss