Wechsel bei Wienhoff in Bawinkel: Vom Lehrling zum Chef in zwölf Jahren

Direkt neben dem Firmengelände in Bawinkel testet die Firma Wienhoff neue Produkte - das wird sich auch unter dem neuen Chef nicht ändern.

Carsten van Bevern

Bawinkel. Einen Wechsel hat es zum 1. Januar 2021 an der Spitze der Firma Landmaschinen Wienhoff in Bawinkel gegeben. Inhaber Franz Hinken hat den Betrieb an einen jungen Mann übertragen, der vor zwölf Jahren erstmals als Lehrling vor ihm stand.

„Ich hatte mich entschieden, das mittelständische Unternehmen an einen geeigneten Nachfolger zu übergeben, zumal eine Nachfolgeregelung innerhalb der Familie nicht zu realisieren war“, erläuterte Hinken. Zwei Aspekte seien für ihn bei der