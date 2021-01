Neue iPads sollen Homeschooling in Lengerich verbessern

Viele Schüler müssen derzeit am heimischen Rechner lernen und ihre Schulaufgaben erledigen. Zum Schulstart 2021 gab es allerdings auch in Lengerich Probleme mit dem Bildungsserver IServ.

dpa / Ulrich Perrey

Lengerich. Probleme mit dem Bildungsserver IServ hat es zum Schulstart 2021 auch an Schulen in Lengerich gegeben. Technisch sind die meisten Schulen in der Samtgemeinde aber auf dem neuesten Stand. Jetzt sollen 56 weitere iPads das Homeschooling stärken.

Es ist der 11. Januar. Montagmorgen. Erster Schultag im neuen Jahr. Beim Hochfahren ihres Rechners merkt die Leiterin der Oberschule Lengerich, Carmen Skowasch, dass es mit dem Programm IServ Probleme gibt. Der Bildungsserver ist vor allem