Fahrer bei Unfall in Dohren lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährlich verletzt worden ist ein Autofahrer bei einem Unfall in Wettrup (Symbolbild).

Jörn Martens

Dohren. Bei einem Unfall ist ein Autofahrer am späten Dienstagabend in Dohren in seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der 55-Jährige gegen 22 Uhr mit seinem Wagen, ein VW Golf, auf der Wettruper Straße in Richtung Dohren unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann wurd