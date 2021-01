Fahrer nach Unfall in Wettrup in Auto eingeklemmt



Symbolfoto: Jörn Martens

Wettrup. Bei einem Unfall ist ein Autofahrer am späten Dienstabend in Wettrup in seinem Auto eingeklemmt und verletzt worden.

Aus bislang ungeklärter Ursache war der Fahrer gegen 22 Uhr von der Dohrener Straße abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Ersten Informationen zufolge wurde er dabei verletzt und in seinem Auto eingeklemmt.Die Rettungskr